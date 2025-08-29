Ахмед Галеб ар-Рахави находился в жилом доме в районе Хадда на окраине города

ДУБАЙ, 29 августа. /ТАСС/. Глава сформированного йеменскими хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави погиб 28 августа в результате израильского удара по Сане, которая находится под контролем повстанцев. Эту информацию ТАСС подтвердили два источника в движении "Ансар Аллах".

Первыми о гибели ар-Рахави сообщили йеменские издания, работающие на территории, подконтрольной международно признанному правительству. Хуситы в четверг опровергли утверждения о том, что целью израильских ударов были высокопоставленные члены движения. В частности, глава высшего политического совета "Ансар Аллах" Махди аль-Машат назвал атаку "провалившейся". Заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер заявил телеканалу Al Jazeera, что лидеры хуситов не пострадали в результате ударов по йеменской столице.

По данным источников ТАСС, глава непризнанного правительства находился в жилом доме в районе Хадда, расположенном на южной окраине города. В результате атаки также погибли трое соратников ар-Рахави, еще несколько человек получили ранения. Один из собеседников агентства сообщил, что погибшие "собрались на неформальную встречу", чтобы посмотреть телевизионное обращение лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси, во время которого израильская авиация атаковала Сану.

Среди погибших могли быть личный помощник главы высшего политического совета "Ансар Аллах" Абдель Салям аль-Манхаби и начальник генерального штаба сформированных хуситами вооруженных сил Мухаммед аль-Гамари. В социальных сетях также распространились неподтвержденные сообщения о гибели министра обороны хуситов Мухаммеда Насера аль-Атефи. Источники ТАСС заявили, что судьба аль-Атефи до сих пор неизвестна.

Ахмед Галеб ар-Рахави был назначен главой правительства хуситов в августе прошлого года. Его роль в системе управления йеменской территорией, подконтрольной повстанцам, была исключительно административная. Хотя погибший входил в состав высшего совета "Ансар Аллах", он не принимал участия в решении военно-политических вопросов.