Издание указывает, что этот шаг продолжает линию Пентагона на сокращение участия в подобных мероприятиях

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты впервые отказались направить своих военных или чиновников для выступления на Тихоокеанском форуме будущего, организованном Великобританией в Японии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Конференция по безопасности проходит 29 и 30 августа на борту британского авианосца HMS Prince of Wales в Токийском заливе. Среди его участников - министры обороны Великобритании и Японии, а также высокопоставленные военные из западных стран. По данным источников агентства, приглашение выступить было направлено командующему Седьмым флотом США, однако организаторы не получили ответа.

Bloomberg указывает, что этот шаг продолжает линию Пентагона на сокращение участия в подобных мероприятиях. В июле ведомство отказалось от участия в ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо, США), назвав его продвигающим "зло глобализма". Позже, как сообщается, был издан указ о приостановке участия в частных форумах, однако Тихоокеанский форум будущего является правительственным.