Дипломатический путь урегулирования конфликта "более быстрый и с меньшими потерями", отметил Владимир Зеленский

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии отвоевать свои границы. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве.

"Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем, - сказал он. - Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну".

При этом Зеленский поспешил обвинить Россию в искусственном затягивании переговорного процесса. По словам Зеленского, 29 августа в Нью-Йорке должна состояться встреча главы его офиса Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, они обсудят подготовку к предстоящим встречам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не наблюдает динамики по переговорному процессу по Украине, при этом Москва сохраняет заинтересованность и готовность к нему. Официальный представитель МИД РФ обозначила, что должны включать итоги переговоров по ситуации вокруг Украины. Это демилитаризация, денацификация, нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русского, русскоязычного населения, прекращение гонений на каноническое православие.