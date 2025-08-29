Президент Белоруссии также обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе предстоящего в Китае саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) огласит предложения Минска по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества объединения и обозначит ключевые актуальные темы. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите ШОС, который станет крупнейшим за всю историю объединения. Как пишет агентство, Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств организации огласит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.

Как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Помимо этого, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.

Президент республики также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Белорусский лидер будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.

По данным пресс-службы, дни пребывания президента в Китае также будут наполнены переговорами с коллегами - главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества.