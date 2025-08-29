Экс-сотрудника австрийской спецслужбы Отта снова обвинили в шпионаже в пользу РФ

Имя второго обвиняемого не раскрывается, обоим фигурантам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет

ВЕНА, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура Вены выдвинула обвинения в шпионаже в пользу России против экс-сотрудника ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта. Как утверждает сторона обвинения, он якобы собирал "наносящие Австрии ущерб" сведения с целью их передачи "неизвестным представителям российских спецслужб".

"Прокуратура выдвинула в Венском окружном суде по уголовным делам обвинения против главного инспектора Эгисто Отта и еще одного сотрудника полиции из-за нескольких преступлений, совершенными ими в связи с их работой в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении ведомства. Имя второго обвиняемого не раскрывается, обоим фигурантам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Приговор вынесет суд присяжных.

В отношении Отта с 2017 года идет соответствующее расследование, он обвинения отрицает. Его уже помещали под стражу в 2021 году, после чего освободили. В 2024-м австрийца арестовали повторно, но вскоре отпустили: судьи Высшего кассационного суда Вены посчитали, что угрозы совершения преступлений с его стороны нет, поскольку в деле речь идет об обвинениях, за которые Отт уже отбыл срок.