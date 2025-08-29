Глава европейской дипслужбы Кая Каллас не уточнила сроков начала этой деятельности

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Главы МИД и министры обороны Евросоюза достигли договоренности расширить в будущем мандат тренировочной миссии ЕС для Украины с целью начала подготовки украинских военных на территории этой страны, не уточнив сроки, когда это произойдет. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по итогам первого дня неформальной министерской встречи ЕС в Копенгагене.

"Что касается гарантий, у нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины", - заявила она. Каллас не уточнила возможных сроков для начала этой деятельности, лишь подчеркнув, что после конфликта ЕС "не намерен допустить повторения 2022 года".

Данное решение носит предварительный характер и должно быть утверждено на официальном заседании Совета ЕС.