Финансы будут предоставлены из бюджета 2026 года

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Дании дополнительно выделит 10 млрд крон ($1,56 млрд) в бюджете на 2026 год на укрепление Вооруженных сил Дании и поддержку Украины, сообщает Минобороны в пресс-релизе.

"В проекте бюджета на 2026 год правительство планирует выделить резерв в размере 10 млрд крон, которые пойдут на укрепление ВС Дании и военную поддержку Украины. Это означает, что Дания выделит на оборону более 3% ВВП в 2026 году", - говорится в сообщении.

Ведомство не поясняет, какая именно часть этих денег пойдет Киеву. "Дания стояла плечом к плечу с Украиной с начала войны, поэтому я рад, что мы вновь демонстрируем, что датская поддержка не ослабевает", - прокомментировал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.