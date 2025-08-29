Остаются нерешенными вопросы о гарантиях безопасности и территориальных уступках сообщил вице-президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Россия и США смогли сузить список разногласий по урегулированию на Украине до гарантий безопасности и территориальных уступок в ходе переговоров с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Результатом его (Уиткоффа - прим. ТАСС) переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок", - написал Вэнс в X.