Официальный представитель МИД РФ добавила, что Франция была активным участником госпереворота на Украине

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона иногда переходят грань разумного и приличного, становясь низкопробными оскорблениями в отношении России и ее народа.

"Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь просто какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа. Я даже шутить на этот счет не хочу, потому что речь идет не просто об обмене или возможном обмене колкостями, речь идет о том, что ситуация вокруг Украины была спровоцирована в немалой степени при активном участии предшественников Макрона, предыдущих президентов Франции", - отметила дипломат, комментируя заявления Макрона, в которых он назвал Россию хищником и людоедом.

Захарова добавила, что Франция была активным участником госпереворота на Украине. Официальный представитель МИД РФ указала, что именно такая политика на самом деле является хищнической. "Только у меня такое ощущение, что если мы и говорим о хищничестве, как о таких нападках, то в данном случае, если говорить о политике Франции, это в большей степени, наверное, те хищники, которые питаются падалью. Потому что сначала они "заваливают" такое государство, как Украина, и ведут дело к тому, чтобы граждане Украины погибали из-за поставок в первую очередь западного оружия, а потом "питаются" с целью получения этой самой политической для себя выгоды. Это действительно такая идеология падальщиков", - подчеркнула дипломат.

"Это не наша проблема - подобный уровень в риторике Макрона. Это их проблема", - заключила Захарова.