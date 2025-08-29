Президент республики счел, что будущему главе государства "не следует что-то ломать"

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика должна развиваться эволюционным путем, а будущему главе государства не следует что-то ломать.

"Наша страна должна развиваться тихо, спокойно, без всяких рывков, без революций. Как я говорил - эволюционно. Я этого хочу. Я хочу, чтобы новый президент, который придет после меня, ничего не ломал. Спокойно, по-китайски, выдержанно оценил все и повел свой страну, белорусское общество туда, куда надо", - сказал Лукашенко в интервью Центральному телевидению Китая.

По словам лидера республики, в мире нет другой такой страны, как Белоруссия, которая бы находилась в таком трудном положении. "Когда мы разговаривали с Дональдом [Трампом] последний раз, он обронил такую фразу: "Я тебе желаю успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер", - поделился Лукашенко.