Важно было собраться и серьезно главам государств обсудить то, что происходит, указал белорусский лидер

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Безопасность на территории Европы должна быть неделимой для всех, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, упрекнув ОБСЕ в бездействии на фоне кризиса.

"Безопасность должна быть неделимой, она должна быть для нас, европейцев, общей. И свою роль в этой системе безопасности должны играть все - от Беларуси и России до Англии, Германии и так далее. Может быть, с участием ведущей страны - США", - сказал он в интервью Центральному телевидению Китая.

В этой связи глава государства напомнил о существовании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Самый острый момент [для европейской безопасности], а ее не слышно и не видно. А надо было бы собраться и серьезно главам государств обсудить то, что здесь происходит, - отметил президент. - Поэтому нужна не просто дипломатическая организация, а военно-политическая организация. И, самое главное, при этом нужны гарантии безопасности. Надо договориться: вот гарантии безопасности, и если они нарушаются, ответ будет такой-то".

При этом Лукашенко напомнил, что в истории был горький опыт, когда подобные гарантии существовали на бумаге, а на деле не сработали. "Когда мы в Будапеште заключали договор о выводе ядерного оружия с территории Украины и Беларуси, Казахстана и сконцентрировали свое оружие в одной стране (России - прим. ТАСС), тогда нам давали гарантии сильные страны: и Америка, и Великобритания, и Россия и так далее. Ну и что? Все это было забыто. Поэтому надо договариваться сейчас. А все, что будет потом, будет зависеть от нас, от нашей политики, от всех на европейском континенте, и не только на европейском", - полагает он.