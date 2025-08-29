Планируется участие представителей Великобритании, Франции и ФРГ, заявил президент Франции

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Участники так называемой коалиции желающих, поддерживающей киевский режим, в том числе представители Великобритании, Франции и ФРГ, проведут переговоры на следующей неделе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"В ближайшие дни мы проведем с канцлером Фридрихом Мерцем, премьер-министром [Великобритании] Киром Стармером, всеми коллегами и Зеленским новое совещание, вероятно, смешанное, но с участием нескольких человек, которые будут онлайн, из "коалиции желающих", чтобы отчитаться о работе наших начальников штабов за последние дни и подвести итоги на следующей неделе после истечения срока, который был установлен на понедельник", - сказал Макрон.

Как утверждает французский лидер, именно до понедельника должна была состояться двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он выразил надежду, что она состоится в ближайшее время.

Что касается непосредственно переговоров с участием членов "коалиции желающих", то на них планируется обсудить дальнейшую военную поддержку киевского режима, а также гарантии безопасности для "справедливого и прочного мира". "В последние часы удалось окончательно согласовать вклад каждой страны, всего нас 30 стран-членов [коалиции]", - добавил он. По словам французского лидера, сейчас на завершающем этапе обсуждения находятся вопросы, связанные с направлением военных на Украину после прекращения огня и обеспечение гарантий "на море, в воздухе и на суше".