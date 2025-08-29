Макрон заявил, что никто не должен вести переговоры по Украине без Киева

Речь также не идет о переговорах вместо Украины, заявил президент Франции

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Европейские страны не должны допускать, чтобы кто-то вел переговоры по ситуации на Украине без Украины или вместо нее. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"Что касается Украины и поддержки Украины в нынешних условиях, то она многогранна. Прежде всего, это дипломатическая поддержка. Мы не можем позволить другим вести переговоры от имени Украины, а значит, не допускаем переговоров без участия Украины по каким-либо вопросам", - сказал Макрон.