Макрон заявил, что он и Мерц обсудят Украину с Трампом в ближайшие выходные

Политики поговорят по телефону

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что он и канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшие выходные проведут телефонные разговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых обсудят Украину.

"Ближайшие дни будут посвящены обсуждению [Украины]. Каждый из нас поговорит с президентом Трампом в эти выходные", - сказал Макрон, говоря про себя и Мерца. Французский лидер выступал на пресс-конференции в Тулоне по итогам заседания совета министров Франции и ФРГ.