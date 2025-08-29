Глава офиса Владимира Зеленского вновь повторил, что в Киеве рассчитывают "обсуждать самый широкий круг вопросов" и "открыты для прямых переговоров на уровне лидеров"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время встречи в Нью-Йорке пригласил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа приехать на Украину.

"Я пригласил господина Уиткоффа посетить Украину в ближайшем будущем", - написал Ермак на своей странице в Х.

Он добавил, что одной из тем встречи стало выполнение договоренностей, достигнутых в ходе общения президента США Дональда Трампа с Зеленским и западными лидерами, и вновь повторил, что в Киеве рассчитывают "обсуждать самый широкий круг вопросов" и "открыты для прямых переговоров на уровне лидеров".

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова к переговорной работе по Украине в любых форматах, если работа будет честной и не будет сводиться к втягиванию США в воинственную кампанию Европы. Он также подчеркивал, что пока встреча президента России Владимира Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка.