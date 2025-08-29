Как отметил белорусский лидер, республика учится у Китая по всем направлениям

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ранее предложил республике отчасти китайскую модель развития, встретив несогласие со стороны прозападной оппозиции.

В интервью Центральному телевидению Китая он рассказал, что, будучи депутатом белорусского парламента, посещал КНР. "Вернувшись из Китая, я предложил в парламенте, чтобы мы повнимательнее посмотрели, как развивается Китай. И, простите за нескромность, мной тогда были произнесены пророческие слова, что за Китаем будущее. Китай нам близок по своему развитию, по тому, как развивалась тогда ситуация в Китае. И нам надо повнимательнее присмотреться к Китаю. Наша оппозиция прозападная, националистическая - в то время небольшая, меньшинство в парламенте. Но они, как всегда, были самыми крикливыми, взяли верх, кричали, что Китай нам неприемлем, путь этот нам не годный", - поделился глава республики. По словам Лукашенко, став президентом, он обратил внимание на Китай и сделал соответствующие выводы. "Сегодня я убеждаюсь, что был прав", - заявил он.

Как отметил руководитель республики, Белоруссия учится у Китая по всем направлениям. "Я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность", - считает Лукашенко. Президент сказал, что Белоруссия перенимает опыт Китая и в других направлениях - например, IT-технологии и искусственный интеллект. "Хотя, по некоторым вопросам я хотел бы, чтобы вовлеченность Китая была больше, - добавил он. - Что касается политики, дай бог, чтобы наша экономика, наши экономические и финансовые отношения доросли до уровня политических".