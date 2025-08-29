Франция и ФРГ намерены обсудить на высоком уровне вопрос ядерного сдерживания

Точные сроки начала диалога не назвали

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Франция и Германия намерены начать диалог на высоком уровне по вопросу ядерного сдерживания. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление по итогам заседания совета министров двух стран, прошедшего в Тулоне.

"[Париж и Берлин] начнут стратегический диалог под руководством президента Франции [Эмманюэля Макрона] и канцлера ФРГ [Фридриха Мерца] с участием министерств иностранных дел и обороны", - говорится в документе, который приводит AFP.

Точные сроки начала диалога не называются. В прошлом Макрон уже неоднократно заявлял о готовности рассмотреть возможность расширения действия французских сил ядерного сдерживания для защиты других стран ЕС.