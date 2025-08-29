По словам Биленко, специалистам приходится проводить судебно-молекулярную экспертизу ДНК, чтобы установить личность погибшего

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Украина получила в этом году уже более 10 тыс. тел погибших на различных направлениях боевых действий военнослужащих. Об этом сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Биленко.

"За 2025 год на Украину удалось вернуть более 10 тыс. тел павших на разных направлениях фронта", - сказал он на брифинге в медиацентре "Украина".

По словам Биленко, специалистам обычно приходится проводить судебно-молекулярную экспертизу ДНК, чтобы установить личность погибшего, для этого на Украине работают сразу 23 лаборатории. Кроме анализа ДНК, эксперты используют специальное программное обеспечение, которое позволяет идентифицировать тела и по особым приметам. На полную идентификацию тел погибших военных требуется до 14 месяцев.

Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение Стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Последняя передача 1 000 тел военнослужащих ВСУ состоялась 19 августа. В свою очередь Украина передала российской стороне 19 тел.