Госдеп ранее заявлял, что Организации освобождения Палестины и Палестинская национальная администрация принимают меры с целью придания международного характера их конфликту с Израилем

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины (ООП) и должностным лицам Палестинской национальной администрации (ПНА) в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке.

"В соответствии с законодательством США, госсекретарь Марко Рубио отказывает в выдаче и отзывает визы членов Организации освобождения Палестины и Палестинской национальной администрации в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

В конце июля США ввели визовые санкции в отношении членов ООП и должностных лиц ПНА. Как утверждалось в заявлении Госдепартамента, ООП и ПНА, в частности, "инициируют и поддерживают действия в международных организациях, которые подрывают и противоречат их предыдущим обязательствам", а также "принимают меры с целью придания международного характера их конфликту с Израилем" путем обращений в Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Американская сторона полагает, что ООП и ПНА "продолжают поддерживать терроризм, в том числе путем подстрекательства к насилию и его героизации".

Власти некоторых стран, включая Канаду и Францию, ранее заявили, что намерены признать палестинскую государственность в этом году. Власти Великобритании также выразили готовность сделать это, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве. Вашингтон неоднократно призывал союзников США и другие страны не признавать Палестину, заявляя, что это затруднит урегулирование ближневосточного конфликта.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.