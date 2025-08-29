ЦАХАЛ намерен продолжить борьбу с террористическими организациями в палестинском анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала террориста, занимавшего высшую должность в группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в секторе Газа.

"ЦАХАЛ уничтожил главу палестинской ячейки террористической организации ИГ в секторе Газа Мухаммеда Абд аль-Азиза Абу Зубайду в районе Бурейджа (лагерь палестинских беженцев в центральной части сектора Газа - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении. По информации армейской пресс-службы, "Абу Зубайда занимал высшую должность в террористической организации ИГ в секторе Газа" и "отвечал за разработку политики, планирование и контроль за осуществлением деятельности террористической организации ИГ в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), секторе Газа и на Синайском полуострове". "Террористическая организация ИГ активно участвовала в боевых действиях против войск ЦАХАЛ в секторе Газа, а также в переброске боевой техники и сборе значительных средств для финансирования терроризма из Иудеи и Самарии в сектор Газа", - добавили в армейском ведомстве.

"ЦАХАЛ продолжит борьбу с террористическими организациями в секторе Газа", - заверили израильские военные.