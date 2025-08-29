Он организует работу 18 региональных центров и заключает контракты на протезирование с предприятиями в регионах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Работа Единого центра координации по вопросам реабилитации и протезирования позволила в 2,5 раза сократить очереди. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Социально значимый вопрос, который стоит на особом контроле Минобороны, - комплексная реабилитация и протезирование военнослужащих. В этих целях с начала года на базе военно-медицинской академии начал свою работу соответствующий Единый центр координации. Он организует работу 18 региональных реабилитационно-образовательных центров и заключает контракты на протезирование с предприятиями в регионах. Внедрение данной системы уже позволило в 2,5 раза снизить количество военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование", - сказал он.