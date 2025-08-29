Идея не нашла поддержки у европейских стран и Киева, пишет газета

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими политиками в Белом доме на прошлой неделе предлагал разместить китайских миротворцев на Украине в рамках урегулирования конфликта. С таким утверждением выступила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как указало издание, идея о китайских миротворцах не нашла поддержки у европейских стран и Украины, которые обвиняют Пекин в оказании помощи российскому военно-промышленному комплексу. Высокопоставленный представитель администрации Трампа в свою очередь в комментарии газете назвал сообщения об обсуждении отправки китайских миротворцев на Украину лживыми.

25 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай не планирует отправлять воинский контингент на Украину в рамках гарантий безопасности.