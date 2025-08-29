Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитэкер отказался строить прогнозы насчет того, когда возможна встреча президента РФ и Владимира Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп понимает, что ему необходимо обеспечить дальнейшее присутствие президента России Владимира Путина на переговорах по урегулированию на Украине. Это признал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

"Президент Трамп знает все карты, которые он еще может разыграть. Однако он также понимает, что ему необходимо обеспечить дальнейшее присутствие Владимира Путина за столом [переговоров], как и [Владимира] Зеленского", - заявил американский дипломат.

Он отказался строить прогнозы насчет того, когда возможна встреча Путина и Зеленского. "Произойдет ли это в одночасье? Скорее всего, нет. Но думаю, что мы на правильном пути, и обе стороны (Москва и Киев - прим. ТАСС) все еще ведут переговоры, а это хорошо", - подчеркнул Уитэкер в прямом эфире телекомпании Fox News. Его также попросили уточнить, сколько еще времени Трамп "готов дать" Путину на подготовку встречи с Зеленским, прежде чем США начнут применять возможные новые ограничительные меры в отношении России. "Ну, разумеется, президент Трамп даст ему столько времени, сколько, по его мнению, необходимо для создания верной ситуации", - ответил постпред, не вдаваясь в дальнейшие детали и пояснения.

С его точки зрения, "Дональд Трамп создал совершенно иной сценарий, обеспечил присутствие Владимира Путина за столом [переговоров] для проведения обсуждений". "Завершены ли они? Нет. Но стороны все еще ведут переговоры, обмениваются пленными", - констатировал Уитэкер. "Есть много хороших новостей", - отметил дипломат. "Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Это не война Дональда Трампа", - заверил Уитэкер.