Der Tagesspiegel: число школ с преподаванием русского языка выросло в Берлине

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Количество государственных школ с преподаванием русского языка как иностранного в 2024-2025 учебном году выросло в столице ФРГ до 60. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на управление Сената Берлина по вопросам образования.

В учебном году 2023-2024 школ, в которых преподавали русский язык, было 54, в 2022-2023 учебном году еще меньше - 50.

Однако число учителей, обладающих необходимой для преподавания русского квалификацией, сокращается на протяжении последних пяти лет. Если в 2020-2021 учебном году таковых было 1 005 человек, то в прошедшем всего 790.

Информации, насколько повлиял конфликт на Украине на распространение преподавания русского языка в школах Берлина, управление по вопросам образования не смогло предоставить. Но там отметили, что на этот счет не давали каких-либо отдельных распоряжений или указаний.