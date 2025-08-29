Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер отметил важность завершения военного конфликта для президента Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация фактически отвергла рассуждения президента Франции Эмманюэля Макрона о перспективах встречи главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Эту позицию изложил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Такой абсурдный вопрос!" - ответил он на реплику журналиста, который попросил его прокомментировать недавние утверждения Макрона. По версии французского лидера, если Путин не проведет встречу с Зеленским, это якобы будет свидетельствовать о том, что глава российского государства "обставил президента [США Дональда] Трампа".

"Он, безусловно, неустанно работает над тем, чтобы на Украине прекратили гибнуть люди", - заверил Миллер, говоря о Трампе. "И помните, что это война [46-го] президента [США Джо] Байдена. Она началась из-за президента Байдена, президенту Трампу досталась в наследство война президента Байдена, и он неустанно работает над тем, чтобы прекратить гибель людей. И все в мире должны это приветствовать", - добавил Миллер, имея в виду конфликт на Украине.

По словам Миллера, Трамп считает приоритетом "обеспечение мира, безопасности и стабильности". "Он очень четко заявлял, что его приоритетом является прекращение гибели людей на Украине. Мы не участвуем в этой войне, мы не является одной из сторон в ней", - сказал заместитель главы аппарата Белого дома.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия готова к переговорной работе по Украине в любых форматах, если работа будет честной и не будет сводиться к втягиванию США в воинственную кампанию Европы. Он также подчеркивал, что пока встреча президента России Владимира Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка.