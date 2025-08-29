По данным газеты, представители вашингтонской администрации предварительно связались с Джонатаном Пауэллом, который был рад высказаться в поддержку спецпосланника американского президента

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл по просьбе чиновников Белого дома встал на защиту спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, которого американские СМИ обвинили в некомпетентности. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно The Daily Telegraph, представители вашингтонской администрации предварительно связались с Пауэллом, который был рад высказаться в поддержку спецпосланника. При этом газета назвала "необычным шагом" просьбу чиновников Белого дома. "Джонатан Пауэлл - топ-переговорщик с европейской стороны. У него со Стивом великолепные отношения. Он желал и был очень рад помочь", - сказал источник издания.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой говорилось, что представители США и Евросоюза в частном порядке критикуют Уиткоффа за неподготовленность к встречам на высшем уровне и неопытность. При этом в материале была озвучена позиция Пауэлла, который заявил, что Уиткофф "способен открыть двери, которые не может открыть никто другой" и что он добивается дипломатического прогресса за счет "выстраивания доверия между ключевыми лидерами".