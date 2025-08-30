Министр Пинто: Венесуэла благодарна России за поддержку суверенитета республики

Министр иностранных дел Боливарианской Республики заявил, что приближение атомных подводных лодок к берегам страны представляет угрозу миру в латиноамериканском регионе

КАРАКАС, 30 августа. /ТАСС/. Венесуэла признательна Российской Федерации за поддержку суверенитета и территориальной целостности республики. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы приветствуем решительное заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с присутствием военных кораблей США в Карибском море", - указал глава МИД. Он подчеркнул, что Венесуэла ценит поддержку России в защите "суверенных принципов и территориальной целостности" республики.

Министр заявил, что приближение атомных подводных лодок к берегам Венесуэлы представляет угрозу суверенитету республики и миру в латиноамериканском регионе, и указал на неотъемлемое право Каракаса "решать свою судьбу самостоятельно, без внешнего давления". Международная солидарность является ключом к обеспечению стабильности и процветания народов Латинской Америки, которая "должна оставаться зоной мира, свободной от насильственного вмешательства и конфликтов", подчеркнул глава МИД.

В комментарии Мария Захарова указала, что "Россия решительно не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств в качестве инструмента внешней политики и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, которая обладает неотъемлемым правом свободно определять свой политический, экономический и социальный путь без давления извне, в мирной обстановке".

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тысяч военнослужащих.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.