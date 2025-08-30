Ли Чэнган призвал Вашингтон решать проблемы через равноправный диалог и консультации, а также расширять сотрудничество

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Китай и Соединенные Штаты должны совместно на основе принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества содействовать устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Об этом заявил замглавы Минкоммерции КНР Ли Чэнган на встрече с американскими должностными лицами, прошедшей в рамках его рабочей поездки в США.

"Китай и Соединенные Штаты должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, продолжать эффективно использовать механизм консультаций по торгово-экономическим вопросам, решать проблемы через равноправный диалог и консультации, расширять сотрудничество, а также совместно поддерживать здоровое, стабильное и устойчивое развитие китайско-американских торгово-экономических отношений", - приводит его слова сайт китайского торгового ведомства.

Сообщается, что замглавы Минкоммерции КНР провел консультации с чиновниками американского Минфина, Министерства торговли, офиса торгового представителя США, Торговой палаты, а также представителями американских корпораций.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Этот срок истекал 12 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, который откладывает еще на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из Китая.