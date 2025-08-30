Газета отмечает, что время для саммита Шанхайской организации сотрудничества было выбрано Китаем как нельзя лучше

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Непредсказуемая внешняя политика американского лидера Дональда Трампа укрепляет положение Китая на мировой арене. Об этом пишет газета The Wall Street Journal в связи с предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военным парадом в Пекине.

Издание отмечает, что время для этого "дипломатического праздника" было выбрано Китаем как нельзя лучше. Непредсказуемая внешняя политика Вашингтона усиливает сомнения американских союзников в надежности взятых на США обязательств в сфере безопасности, а введение жестких импортных пошлин разочаровывает партнеров США. В это же время в Китай "стекаются мировые лидеры".

"США помогают Китаю укрепить мировое влияние. Китай может пострадать экономически из-за пошлин, но с политической точки зрения Китай получает большую поддержку и расположение других стран, причем не только государств глобального Юга", - убежден директор Центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо.

Перед визитом в Китай президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди газета отмечает, что "лидеры трех из четырех самых могущественных стран мира" обсудят в КНР, как им реагировать на изменения в международном порядке, устроенные "четвертой [страной] - Соединенными Штатами при президенте Трампе".

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, а также руководители 10 международных организаций. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры других стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода Вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования КНР.