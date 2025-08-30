Каллас: главы МИД ЕС не примут в Копенгагене решений по санкциям против России

Встреча в Дании носит неформальный характер, отметила глава евродипломатии

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. /ТАСС/. Главы МИД ЕС не примут на встрече в Копенгагене 30 августа решений по 19-му пакету санкций против России, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу.

"Мы будем обсуждать санкции и новые меры давления на Россию, но встреча носит неформальный характер, поэтому практических решений принято не будет", - сказала она.

Она при этом подтвердила, что министры подробно обсудят 19-й пакет, который Еврокомиссия намерена ввести в сентябре. По ее словам, он якобы должен принудить Россию к миру на западных условиях, которые 29 августа обсудили министры обороны ЕС и которые включают тотальную ремилитаризацию Украины после конфликта.

Она также отметила, что министры обсудят вопросы более активного использования незаконно блокированных активов России для поддержки Украины. По ее словам, ЕС "даже не может себе представить" возвращения этих активов России после конфликта на Украине, но и на их экспроприацию пока не решается.