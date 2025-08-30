Глава МИД Италии усомнился в возможности конфискации активов России

Антонио Таяни отметил, что для этого нет юридической базы

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил сомнения по поводу возможности конфискации российских активов из-за отсутствия юридической базы. Об этом он заявил журналистам на полях неформальной встречи глав МИД и министров обороны ЕС.

"Мы выступаем за санкции финансового характера для лишения РФ возможности оплачивать высокие зарплаты своим военным. Но нет юридический базы для конфискации частных активов россиян", - сказал министр. В отношении конфискации замороженных российских суверенных активов, даже для использования на восстановление Украины, Таяни отметил, что это "крайне сложно". "Нужно внимательно изучать, есть ли для этого юридические основы, с юридической точки зрения это очень сложно", - продолжил он. Министр также отметил, что позиция главы дипломатии ЕС Кайи Каллас по этому вопросу "политическая". "Но есть и юридическая сторона дела", - добавил он.