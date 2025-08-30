С 1997 года соблюдалось негласное соглашение о том, что Украина не вступит в НАТО, то есть границы альянса никогда не приблизятся к России, заявил Роберт Хантер

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Идея вступления Украины в НАТО никогда бы не снискала необходимой единогласной поддержки членов Североатлантического альянса. Такое мнение выразил бывший постпред США при НАТО (1993-1998) Роберт Хантер.

Бывший дипломат обратил внимание, что американский историк Тимоти Снайдер (находится под персональными санкциями РФ) в статье, опубликованной в британской газете Financial Times, умолчал о "другой стороне истории" украинского кризиса. Хантер в письме в редакцию FT назвал ключевым моментом саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда под давлением США была принята декларация с заявлением, что Украина и Грузия "станут членами" альянса.

"Это был момент их "приема" в НАТО, поскольку это означало взятие на себя стратегического обязательства. Некоторые поняли это сразу и указали на опасные последствия. Союзники, опять же под давлением США, с тех пор продолжали повторять это заявление, пока [президент США] Дональд Трамп не исключил возможность членства Украины в НАТО, которое в любом случае никогда не получило бы требуемого консенсуса 32 стран-членов. С 1997 года соблюдалось негласное соглашение о том, что Украина не вступит в НАТО, то есть границы альянса никогда не приблизятся к России", - заметил Хантер.

Бывший дипломат считает, что понимание этого аспекта украинского кризиса "ставит его в более широкий политический и стратегический контекст и подчеркивает урон, нанесенный американскими неоконсерваторами, которые вопреки верным выводам [президентов США] Джорджа Буша - младшего и Билла Клинтона рассматривали Россию как побежденную страну, не способную ничего сделать". "История - суровый учитель, и те, кто игнорируют ее в этом вопросе, внесли свой вклад в сегодняшние страдания Украины и дипломатический тупик", - заключил Хантер.