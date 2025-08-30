NY Post: Клинтона заметили с переносным дефибриллятором

Прибор позволяет отслеживать показатели состояния пациента и проводить экстренную реанимацию

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Билл Клинтон был замечен в аэропорту Ист Хэмптон (штат Нью-Йорк) с переносным дефибриллятором, что может усилить спекуляции о состоянии его здоровья. Об этом пишет газета New York Post (NY Post).

79-летний Клинтон вместе с женой Хиллари 28 августа вылетал из Хэмптона, курорта на острове Лонг-Айленд. Их сопровождали охранники, у одного из которых был переносной дефибриллятор, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные газетой. По данным издания, речь идет о полуавтоматическом внешнем дефибрилляторе Propaq MD. Это легкий прибор, который активно используют американские военные при транспортировке самолетами тяжелораненых, он позволяет не только проводить экстренную реанимацию, но и отслеживать показатели состояния пациента. Как отмечает газета, такие приборы используются пациентами с высоким риском сердечного приступа.

"Эти кадры тут же спровоцировали новую волну обеспокоенности о хрупком состоянии здоровья бывшего президента, учитывая долгую историю его проблем с сердцем. Клинтон 20 лет боролся с проблемами с сердцем, в том числе прошел через операцию четырехстороннего коронарного шунтирования, был неоднократно госпитализирован", - пишет газета.

Операцию на сердце Клинтону сделали в 2004 году, спустя всего три года после того, как он покинул Белый дом. По данным издания, врачи тогда говорили, что благодаря операции политику удалось избежать "инфаркта с катастрофическими последствиями". Годом позже ему сделали операцию на одном из легких, которое пострадало во время коронарного шунтирования. В СМИ и соцсетях также спекулируют о возможных нейродегенаративных недугах у экс-президента, поводом этому служат публичные появления Клинтона, когда СМИ и пользователи соцсетей обращают внимание на его медленную, неуверенную походку, речь, дрожание рук.