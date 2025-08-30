Предполагается, что сотрудники ЧВК будут заниматься строительством фортификационных сооружений и новых военных баз, а также защищать интересы американского бизнеса

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможности отправки сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". Об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на источники.

Предполагается, что сотрудники ЧВК будут заниматься строительством фортификационных сооружений и новых военных баз, а также защищать интересы американского бизнеса на Украине. Согласно изданию, в Европе полагают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине будет "сдерживающим фактором" для России. Газета добавила, что отправка сотрудников ЧВК вместо действующих военнослужащих США развеет опасения многих сторонников Трампа, которые против участия Вашингтона в зарубежных военных кампаниях.