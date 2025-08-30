В Германии канцлера неоднократно критиковали за его пренебрежение к землям бывшей ГДР

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал период существования Боннской республики (Западной Германии) счастливым для ФРГ.

"Эта Боннская республика была счастливым временем для Федеративной Республики Германия", - заявил он в Бонне на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне - Вестфалии. Канцлер напомнил о решениях, которые способствовали сближению ФРГ с западными странами, ее примирению с Францией, образованию Бундесвера и проложили стране путь в НАТО. "Многие из них были крайне спорными", - признал он.

В Германии Мерца неоднократно критиковали за его пренебрежение к землям бывшей ГДР. Он родился в западногерманском городе Брилон в Северном Рейне - Вестфалии.