Секретарь СБ Армении обсудил с президентом Ирана договоренности с Азербайджаном

Стороны подтвердили решимость развивать постоянный диалог

ЕРЕВАН, 30 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян в ходе рабочего визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, обсудив аспекты договоренностей Еревана и Баку, достигнутые 8 августа в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба СБ.

"Собеседники обсудили достигнутые 8 августа соглашения [Армении и Азербайджана], которые секретарь Совета безопасности назвал важной вехой в мирном процессе. Президент Пезешкиан отметил, что недавние контакты на высоком уровне между Арменией и Ираном и его официальный визит в Армению способствовали эффективному устранению неопределенности в Иране", - говорится в сообщении. Стороны подтвердили решимость развивать постоянный диалог, направленный на вывод отношений на уровень стратегического партнерства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.

Советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти после этого заявил, что Иран выступает против создания коридора, который пройдет через Армению и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и будет всячески препятствовать реализации этого проекта.