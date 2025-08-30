Это является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии, заявил командующий ВС генерал Раймундас Вайкшнорас

ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Литва установила инженерные заграждения - так называемые зубы дракона - на дорогах в районе неиспользуемых контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Калининградской областью и Белоруссией. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Данная мера является частью плана контрмобильности в рамках оборонной линии стран Балтии", - приводятся в сообщении слова командующего ВС генерала Раймундаса Вайкшнораса. "Мы начинаем с тактического уровня - установки на границе инженерных заграждений, которые затем станут частью масштабного сценария укрепления обороны", - отметил генерал. Под контрмобильностью военные Литвы подразумевают использование инженерных средств противодействия движению подразделений вероятного противника.

Заграждения стоят непосредственно на дороге. На действующих КПП их разместили рядом с проезжей частью так, чтобы при необходимости оперативно перекрыть движение.