Мерц признал, что ФРГ не может сохранять существующую социальную систему

Германия уже многие годы живет не по средствам, заявил канцлер

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Германия больше не может позволить себе сохранять существующую социально-экономическую систему, поскольку уже многие годы живет не по средствам. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в Бонне на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Северном Рейне - Вестфалии.

"Мы должны взяться за систему социальной защиты. Мы просто больше не можем позволить себе сохранять систему, которую имеем на сегодняшний день", - считает канцлер. "Мы на протяжении многих лет живем не по средствам", - пояснил он. "Мы сейчас это меняем и побеспокоимся о том, чтобы и молодые поколения имели шанс жить, работать в Германии, добиваться благосостояния и находить в будущем надежные рабочие места", - сказал он. Конкретно Мерц упомянул о необходимости изменения системы выплат гражданских пособий, которые получают в том числе находящиеся в ФРГ беженцы с Украины.

"Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания", - отметил канцлер. "Мы, ФРГ, должны оставаться промышленно развитой страной. Я не хотел бы, чтобы мы превратились в индустриальный музей", - подчеркнул Мерц, отметив, что "следует создавать условия" для сохранения ведущих позиций в экономике.

23 августа на партийном мероприятии ХДС в Нижней Саксонии Мерц признавал, что Германия не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы благосостояния. Он выступил за "фундаментальную переоценку" системы льгот для граждан ФРГ из-за существенного роста расходов.

Кризис в Германии

По данным газеты Bild, Германия в 2024 году израсходовала рекордные 46,9 млрд евро на выплату гражданских пособий. Из них 22,2 млрд евро получили лица без паспортов ФРГ, в числе иностранных реципиентов преимущественно были украинцы (около 6,3 млрд евро).

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики на 2025 год. Германии третий год подряд может грозить рецессия, все больше фирм переносят производство в другие страны, сообщается о непрекращающемся росте банкротств.