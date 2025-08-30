Венгрия потеряла из-за конфликта на Украине и политики ЕС €22,5 млрд

Правительство страны не испытывает иллюзий относительно перспектив урегулирования конфликта и допускает, что он будет длиться еще долго

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Венгрии оценивает финансовые потери страны в результате конфликта на Украине и ошибочной политики Евросоюза более чем в €22,5 млрд. Об этом заявил руководитель ведомства премьер-министра Венгрии Антал Роган, выступая на ежегодном политическом фестивале "Транзит" в Тихани на берегу озера Балатон.

Он отметил, что, по подсчетам кабинета министров, за последние три с половиной года дополнительные расходы Венгрии из-за повышения цен на энергоносители составили около 6,4 трлн форинтов (€16 млрд). "Нам пришлось израсходовать более 2 трлн форинтов (€5 млрд - прим. ТАСС) в связи с военной инфляцией, главным образом по причине повышения процентных ставок", - продолжил Роган, выступление которого транслировали венгерские телеканалы. В сумму от 700 млрд до 1 трлн форинтов (от €1,7 млрд до €2,5 млрд) оценивается недополученная прибыль венгерских компаний, которые из-за санкционной политики Брюсселя лишились доступа к российскому рынку.

"Таким образом, Венгрия заплатила более 9 трлн форинтов (€22,5 млрд) за эту войну, которая идет по соседству с нами и на которую руководство Евросоюза и бывшее руководство США отреагировали политикой вмешательства", - сказал глава ведомства премьера. Он добавил, что каждой венгерской семье конфликт на Украине обошелся примерно в 2,2 млн форинтов (€5,5 тыс.).

Роган дал понять, что правительство страны не испытывает иллюзий относительно перспектив урегулирования конфликта и допускает, что он будет длиться еще долго. По его словам, США изменили отношение к этой проблеме после прихода к власти президента Дональда Трампа, однако достичь мира будет нелегко, потому что в этом не заинтересованы лидеры ЕС.

"Они хотят, чтобы эта война закончилась победой Украины, независимо от того, существуют ли для этого реальные перспективы. Если Евросоюз не будет стремиться к достижению соглашения или отмене санкционной политики, а продолжит ее, то экономическое бремя войны останется практически неизменным для Венгрии как члена ЕС", - предупредил руководитель ведомства премьера, имеющий в правительстве страны ранг министра.