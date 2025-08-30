Глава евродипслужбы Кая Каллас представит странам ЕС новые предложения

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. /ТАСС/. Главы МИД стран Евросоюза не приняли практических решений по 19-му пакету антироссийских санкций, дискуссия продолжится на следующей неделе. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров в Копенгагене.

"Мы провели очень насыщенную дискуссию по 19-му пакету санкций, обсуждались ограничения против "теневого флота", вторичные санкции против российского банковского и энергетического секторов, а также торговые тарифы и прочие ограничения. На следующей неделе я представлю странам ЕС новые предложения (Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС - прим. ТАСС)", - сказала она.

Она уточнила, что участвовавшие в министерской встрече "британцы выступили с идеей санкционирования расчетов в криптовалютах". "Я не знаю, как это сделать на практике, но мы должны изучать все варианты", - сказала Каллас. По ее версии, Москва якобы "пытается выиграть время", поэтому Брюссель считает эффективным политику наращивания давления на Россию.