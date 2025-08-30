Вместе с Ахмедом Галебом ар-Рахави погибли "несколько его коллег-министров"

ДУБАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Глава сформированного йеменскими хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в четверг в результате израильского удара по Сане. Об этом говорится в официальном заявлении непризнанного президентского совета, который управляет территорией Йемена, находящейся под контролем движения "Ансар Аллах".

Согласно заявлению, вместе с главой правительства хуситов погибли "несколько его коллег-министров", имена которых не приводятся. Кроме того, некоторые члены правительства получили ранения средней и тяжелой степени. В настоящее время они проходят лечение.

"Мы объявляем о гибели Ахмеда Галеба ар-Рахви, главы правительства перемен и созидания, а также нескольких его коллег-министров. Преступный и коварный израильский враг напал на них во время планового совещания, которое правительство проводило для оценки его деятельности и результатов за прошедший год", - говорится в заявлении повстанцев.

Первыми о гибели ар-Рахави сообщили йеменские издания, работающие на территории, подконтрольной международно признанному правительству республики. Позднее два источника ТАСС в движении "Ансар Аллах" подтвердили эту информацию.

Первая реакция

Хуситы изначально опровергали утверждения о том, что целью израильских ударов были высокопоставленные члены движения. В частности, глава политического совета "Ансар Аллах" Махди аль-Машат в четверг назвал атаку "провалившейся". Заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер заявил телеканалу Al Jazeera, что лидеры хуситов не пострадали в результате ударов по йеменской столице.

По данным источников ТАСС, в числе погибших могут быть личный помощник главы политического совета "Ансар Аллах" Абдель Салям аль-Манхаби и начальник генерального штаба сформированных хуситами вооруженных сил Мухаммед аль-Гамари. В социальных сетях также появились неподтвержденные сообщения о гибели министра обороны хуситов Мухаммеда Насера аль-Атефи. Собеседники агентства в пятницу заявили, что судьба аль-Атефи пока неизвестна.

Ахмед Галеб ар-Рахави был назначен главой правительства хуситов в августе прошлого года. Его роль в системе управления йеменской территорией, подконтрольной повстанцам, была исключительно административная. Хотя погибший входил в состав высшего совета "Ансар Аллах", он не принимал участия в решении военно-политических вопросов.

Преемником ар-Рахави стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах. Как сообщило принадлежащее хуситам агентство Saba, соответствующий указ издал в субботу председатель политического совета движения.

Израильский удар по Сане

28 августа израильская авиация атаковала йеменскую столицу во время телевизионного обращения лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси. Согласно заявлению армии Израиля, ударам подвергся один из военных объектов повстанцев. Израильский телеканал N12 сообщал, что целью стали высокопоставленные члены "Ансар Аллах", в том числе министр обороны и начальник генерального штаба. По данным телеканала, израильская авиация нанесла более 10 ударов по объекту, где собрались члены движения, чтобы посмотреть обращение своего лидера.