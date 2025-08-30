Глава евродипслужбы Кая Каллас отметила, что министры не приняли решения об экспроприации активов

СТОКГОЛЬМ, 30 августа. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС не приняли решения об экспроприации незаконно удерживаемых активов РФ, но согласились не возвращать их до тех пор, пока Москва не оплатит весь ущерб Украине. Об этом заявила глава евродипслужбы Кая Каллас.

"Есть полное согласие, что активы не будут возвращены России, пока не будет полностью компенсирован ущерб Украине. Мы обсудили, как мы можем более активно использовать эти активы для поддержки Украины", - сказала она.

Каллас выступила в поддержку изъятия активов, отметив, что "рынки спокойно реагируют" на дискуссию о судьбе активов, поэтому якобы это не подорвет финансовую стабильность евро, чего опасаются Бельгия, Италия и другие страны ЕС. Каллас отметила, что дискуссия об активах "продолжится в следующем месяце". По ее словам, сегодня министры не пытались "ответить на вопрос да или нет" относительно присвоения активов России.

"Нам необходима четкая стратегия выхода. Когда будет мирное соглашение, мы должны определить, как мы будем действовать", - заявила Каллас.

Ранее глава МИД Бельгии, в юрисдикции которой незаконно блокированы €210 млрд суверенных активов России, выступил категорически против их экспроприации. Он подчеркнул, что доходы от реинвестирования этих активов уже обещаны в качестве гарантий кредитов "группы семи" уже выданных Украине с погашением в 2040 году. Он подчеркнул, что Бельгия выступает за использование доходов от этих активов (с которых правительство Бельгии также собирает налоги). Министр призвал своих коллег "не резать гуся, который несет золотые яйца".