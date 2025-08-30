Глава МИД республики Петер Сийярто отметил, что правительство страны не допустит, чтобы деньги венгерского народа использовались для вооружения и финансирования ВСУ

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Венгрия продолжает блокировать выделение Украине военной помощи на €6 млрд из Европейского фонда мира. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, правительство страны выступает против того, чтобы этот механизм ЕС использовался для финансирования украинской армии.

Глава МИД сообщил, что на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Копенгагене на него "было оказано сильное давление в целях выделения более €6 млрд из Европейского фонда мира на вооружение Украины". Однако, сказал Сийярто, правительство "не допустит, чтобы деньги венгерского народа использовались для вооружения и финансирования украинской армии". "Поэтому мы не будем поддерживать использование денег европейских налогоплательщиков из Европейского фонда мира на эти цели", - сказал министр на встрече с венгерскими журналистами в столице Дании, которая транслировалась телеканалом М1.