Будапешт не получил ответ от ЕК по ударам Киева по нефтепроводу "Дружба"

Еврокомиссия обеспечивает интересы не стран ЕС, а Украины, указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Венгрия до сих пор не получила от Еврокомиссии ответа на свое письмо с требованием заставить Украину прекратить нападения на нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Копенгагене.

Он заявил, что нынешняя Еврокомиссия, вопреки своему предназначению, обеспечивает интересы не стран ЕС, а Украины.

"Это становится ясно также из того факта, что мы до сих пор не получили ответа на письмо, которое мы вместе со Словакией направили в Европейскую комиссию с просьбой о том, чтобы она приняла меры против Украины, которая угрожает энергетической безопасности государств Евросоюза", - сказал Сийярто.

14 и 22 августа ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 22 августа они направили письмо в Брюссель. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились.