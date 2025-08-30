30 августа, 18:24

Будапешт не получил ответ от ЕК по ударам Киева по нефтепроводу "Дружба"

Узловой терминал нефтепровода "Дружба". БЕЛТА/ ТАСС
Узловой терминал нефтепровода "Дружба"
© БЕЛТА/ ТАСС
Еврокомиссия обеспечивает интересы не стран ЕС, а Украины, указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Венгрия до сих пор не получила от Еврокомиссии ответа на свое письмо с требованием заставить Украину прекратить нападения на нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Копенгагене.

Читайте также
Прозоров заявил, что удары по нефтепроводу "Дружба" устроила СБУЕК считает нефтепровод "Дружба" важным объектом для энергобезопасности ЕС

Он заявил, что нынешняя Еврокомиссия, вопреки своему предназначению, обеспечивает интересы не стран ЕС, а Украины.

"Это становится ясно также из того факта, что мы до сих пор не получили ответа на письмо, которое мы вместе со Словакией направили в Европейскую комиссию с просьбой о том, чтобы она приняла меры против Украины, которая угрожает энергетической безопасности государств Евросоюза", - сказал Сийярто.

14 и 22 августа ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 22 августа они направили письмо в Брюссель. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились. 

Теги:
УкраинаВенгрияСийярто, Петер