Премьер-министр Индии заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели следует выдвинуть американского лидера на Нобелевскую премию мира. Это вызвало недовольство индийского премьера, пишет газета The New York Times (NYT).

По сведениям издания, беседуя с Моди 17 июня, Трамп сказал, что Пакистан планирует номинировать его на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом. Это был "не особо тонкий намек" на то, что Моди надо поступить аналогичным образом, убеждены источники газеты. Индийского премьера рассердили слова Трампа, он заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило их отношения, отмечает The New York Times.

Давление на двусторонние отношения, как указывает газета, также оказывают введенные американской администрацией высокие пошлины на импорт из Индии, резкие заявления чиновников США, миграционная политика Вашингтона и ужесточение требований к выдаче студенческих виз, поскольку каждый четвертый иностранный студент в США является выходцем из Индии.

После 17 июня личных контактов Моди и Трампа не было. Индийский лидер отклонил приглашение президента США посетить Вашингтон после саммита Группы семи в Канаде. Трамп несколько раз пытался поговорить с Моди по телефону, но премьер-министр отказывался от всех предложений. Визит Трампа в Нью-Дели для участия во встрече Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Индию, Австралию, США и Японию) также едва ли состоится. По словам источников The New York Times, американский лидер отказался от планов посетить Индию этой осенью.

Ранее на получение Нобелевской премии мира неоднократно выдвигали кандидатуру Трампа. 13 августа 2025 года Белый дом опубликовал имена представителей руководства семи стран (Армении, Азербайджана, Габона, Израиля, Камбоджи, Руанды и Пакистана), поддержавших выдвижение Трампа. Армения и Азербайджан рекомендовали его кандидатуру за усилия по заключению мирного соглашения между двумя странами, Израиль - за роль в достижении мира на Ближнем Востоке, Пакистан - за посредничество в урегулировании конфликта с Индией. Как сообщала телекомпания NBC, сам Трамп очень хочет получить эту премию, но не думает, что ему это удастся.