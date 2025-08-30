Будапешт по-прежнему считает, что такой шаг разрушит европейскую экономику и приведет к военному конфликту с Россией, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 30 августа. /ТАСС/. Венгрия не позволит Евросоюзу открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами стран Евросоюза в Копенгагене.

Он рассказал, что на совещании на него вновь было оказано сильное давление для того, чтобы Венгрия согласилась на ускоренный прием Украины в ЕС. Однако Будапешт по-прежнему выступает против вступления Киева, считая, что такой шаг разрушит европейскую экономику и приведет к военному конфликту с Россией. "Поэтому мы не позволим открыть основную часть переговоров о вступлении, а именно конкретные главы переговоров", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Дании, которая транслировалась телеканалом М1.

В последние месяцы правительство Венгрии последовательно выступало против поспешного приема Украины в ЕС и начала переговоров в этих целях. Однако на этой неделе в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на неназванных официальных лиц о том, что президент США Дональд Трамп смог убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана в необходимости немного смягчить позицию по этому вопросу. Будапешт не подтверждал готовности изменить свой подход к стремлению Украины присоединиться к сообществу, но из сегодняшнего заявления Сийярто следует, что правительство допускает возможность формального начала переговоров по отдельным главам.

В июне 2022 года лидеры стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии предоставили Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023-го приняли решение начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Брюссель хотел бы приступить к таким переговорам в 2025 году.