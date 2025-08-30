Трамп заверил, что США больше не расходуют средств на поддержку Украины

Американский президент отметил, что Вашингтон теперь продает технику НАТО

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не расходуют каких-либо средств на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику.

"Мы расходовали сотни миллиардов долларов на эту войну. Теперь мы продаем технику НАТО. Я вынудил их (союзников по Североатлантическому альянсу - прим. ТАСС) увеличить [расходы на оборону] с двух до пяти [процентов ВВП]", - отметил глава вашингтонской администрации в интервью порталу The Daily Caller.

"Мы продаем технику НАТО. Мы не продаем ее Украине", - добавил он. "Мы не расходуем больше никаких средств на войну", - подчеркнул президент США.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.