ТАСС: при ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов

ДУБАЙ, 30 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 10 членов правительства, сформированного йеменскими хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", погибли в четверг при израильском ударе по Сане. Об этом ТАСС сообщил источник в йеменском движении.

По его словам, жертвами израильской операции стали заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр информации Хашем Шарафаддин, министр местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, министр экономики Муин аль-Махакри, министр юстиции Муджахид Ахмед, министр транспорта Мухаммед Кахим, министра труда Самир Баджала, министр образования Хасан ас-Саади и министр спорта Мухаммед аль-Маулид.

Ранее движение "Ансар Аллах" официально подтвердило гибель главы сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави, а также "нескольких его коллег-министров", имена которых не раскрывались. Преемником погибшего главы правительства стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.