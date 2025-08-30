В армейской пресс-службе отметили, что перед ударом приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ключевого командира радикального движения ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно ЦАХАЛ нанес удар по ключевому террористу ХАМАС в районе города Газа на севере сектора Газа", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что перед ударом были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.

По данным телеканала N12, целью этого удара мог являться официальный представитель группировки "Бригады Иззэддина аль- Кассама", являющейся боевым крылом движения ХАМАС, Абу Обейда.