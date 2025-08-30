По данным газеты, для этого потребуется одобрение Конгресса, поэтому Белый дом ищет другие способы сделать это

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа изучает способы переименовать Министерство обороны США в "министерство войны". Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, уже "в первые недели второго президентского срока Трампа" Пентагон начал работать над "законодательными предложениями", которые позволили бы изменить название ведомства и должности его руководителя. Поскольку для этого потребуется одобрение Конгресса, Белый дом ищет другие способы сделать это, отмечает издание.

Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.

Трамп неоднократно заявлял, что не против возвращения Пентагону прежнего названия. Американский лидер объяснял, что считает название "министерство войны" более звучным, и что США "не хотят одной лишь обороны, но также хотят наступления". Министр обороны Пит Хегсет также высказывался в поддержку этой идеи. 25 августа глава Белого дома сообщил, что вскоре американские власти огласят "некоторую информацию на этот счет".